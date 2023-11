Diskussion zur Kulturhauptstadt: Macht es das Umland besser als die Stadt?

Das sind zwei der bisher acht Objekte auf dem „Purple Path“, einem der Flaggschiffprojekte der künftigen Kulturhauptstadt, die Chemnitz mit der Region verbinden und ein Millionenpublikum nach Südwestsachsen locken sollen. Während Kulturinteressierte, Künstlerinnen und Künstler in der Stadt eher rätseln, was die Kulturhauptstadt bringen wird, scheint man in der Provinz voller Vorfreude auf 2025 zu sein und die Vorboten auf dem „Purple Path“ zu feiern. Ist der lila Pfad also auf einem guten Weg?

Objekte, Skulpturen, Tafeln und temporäre Aktionen

Bisher wurden acht Kunstwerke auf dem Kunstwanderweg eingeweiht: Im „Buntsockenpark“ in Thalheim tummeln sich abstrakte Fichten unter dem Titel „Include Me Out“ von Friedrich Kunath. In Ehrenfriedersdorf erinnern „Wildschweine“ von Carl Emmanuel Wolff daran, dass es angeblich diese Tiere waren, die das erste Zinnerz freilegten. Im Kurpark Bad Schlema erhebt sich die 3,80 Meter hohe Bronzeskulptur „Stack“, „Stapel“ oder „Haufen“, des renommierten Bildhauers Tony Cragg. Zunächst in der Chemnitzer St.-Jakobi-Kirche, danach in der Zwickauer St.-Katharinen-Kirche macht der „Petrified Wood Circle“ des bedeutenden Land-Art-Aktivisten Richard Long Station. Für die Unterführung am Bahnhof Flöha hat Tanja Rochelmeyer 38 farbige Tafeln, „Glance“ („Blick“), geschaffen, die für die 38 Kommunen stehen, die am „Purple Path“ beteiligt sein sollen. Über dem Zwönitzer Austelteich leuchten die „schwebenden Farben“, „Color Floating“, von Nevin Aladağ, bunte Strumpfhosen über Designerlampen der 1960er-Jahre. Auf dem Gelände der Alten Dampfbrauerei in Lößnitz stehen zwei riesige Porzellanobjekte, die „Items 3501/3502“, des Lebensprojekts „One Million“ der Künstlerin Uli Aigner, die allerdings im Winter eingehaust und nicht zu sehen sind. In Lichtenstein nimmt das Werk „Ohne Titel (Esda)“, die verkleinerte Nachbildung einer aus dem Boden sprießenden Fabrik samt Maschinengeräuschen, von Iskender Yediler auf die Textilindustrie Bezug. Hinzu kamen temporäre Aktionen wie Altarverhüllungen in Chemnitz und Freiberg, die in anderen Kirchen fortgesetzt werden sollten.