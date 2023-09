Doppelte Frauenpower lockt in Chemnitz Fans junger Oldtimer an die Messe

Ihre Begeisterung für jahrzehntealte Liebhaberfahrzeuge hat zwei Organisatorinnen von Treffen Gleichgesinnter am Samstag erstmals gemeinsame Sache machen lassen.

Manches Modell kennt man so oder ähnlich nur aus dem Fernsehen, andere sind noch gut vertraut, wecken Erinnerungen an die Achtziger- und Neunzigerjahre: An der Messe in Chemnitz haben am Samstag Fans von noch nicht ganz so alten Oldtimern rund 200 auf Hochglanz polierte Fahrzeuge präsentiert. Möglich gemacht haben das zwei Frauen, die selbst...