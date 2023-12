„Ein einmaliges Erlebnis“: So erlebten hessische Feuerwehrmänner das erste Adventswochenende in Neukirchen und Chemnitz

Seit 33 Jahren verbindet die Adorfer Feuerwehr eine enge Partnerschaft mit den Kameraden aus Diemelsee-Adorf. Nun gab es ein gemeinsames Adventswochenende. Eines hat die Hessener besonders überrascht.

Pünktlich zum ersten Advent zeigte sich das Erzgebirge von seiner gemütlichsten und einladendsten Seite. In den Fenstern wurden die ersten Schwibbögen angeschaltet, der Schnee fiel vom Himmel und im Neukirchener Ortsteil Adorf stand am Sonntag das alljährliche Pyramidenfest vor der Grundschule auf dem Plan. Außergewöhnlichen Besuch gab es in...