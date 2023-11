Ein Meer aus Weihnachssternen in Limbach-Oberfrohna

8000 Pflanzen hat die Gärtnerei Zülchner seit Sommer aufgezogen. Doch die Saisonschlager sind Sensibelchen. Wer sie richtig behandelt, kann allerdings sogar bis Sommer Freude an ihnen haben. Und die Gärtner haben auch eine neue Kreation auf Lager.

Ein Meer aus Weihnachtssternen füllt derzeit wieder die Gewächshäuser der Gärtnerei Zülchner. Mini-Exemplare und mittlere Größen reihen sich dabei an kleine Bäumchen. Sie leuchten in klassischem Rot, aber auch in Rosa oder Weiß, Orange oder Pink. „Wir haben 26 Sorten Sterne, dieses Jahr auch ganz neue Kreationen, wie Polly Pink oder...