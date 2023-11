Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Der ungebetene Gast war in eine Werkstatt eingedrungen und hatte Licht angeschaltet. Das blieb nicht unbemerkt.

Zuerst war dem Eigentümer ein abgestelltes Fahrrad aufgefallen, dann entdeckte er brennendes Licht in einer Werkstatt. Der 64-Jährige hat am Samstagabend auf seinem Privatgrundstück an der Reinhardtstraße auf dem Sonnenberg einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Zwar wurde nichts gestohlen, doch der ungebetene Gast hatte sich unbefugt...