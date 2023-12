Einbruch in Pfarramt auf dem Sonnenberg: Polizei schnappt Täter

Die Männer haben Tonmünzen mitgenommen. Es war nicht der einzige Einbruch zur Weihnachtszeit.

Chemnitz. Zwei Männer sind in der Nacht zu Dienstag in ein Pfarramt an der Pestalozzistraße eingebrochen und haben Gedenkmünzen aus Ton mitgenommen. Laut Polizei entstand Sachschaden von etwa 300 Euro, der Wert der Tonmünzen ist noch nicht ermittelt. Die Polizei konnte die beiden Deutschen (31 und 32 Jahre) in Tatortnähe stellen. Beide Männer wurden nach einer Durchsuchung entlassen. Die Ermittlungen laufen.

Es ist nicht der einzige Einbruch an den Weihnachtsfeiertagen. An der Reichstraße hebelten Unbekannte zwischen Sonntag und Montag die Türen eines Bürohauses auf. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Außerdem stiegen Unbekannte in ein Therapiezentrum an der Bernhardstraße ein und nahmen eine Bluetooth-Box mit. (cma)