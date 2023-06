Es klappert und leuchtet – zwei historische Chemnitzer Brunnen werden wiederbelebt

Der Klapperbrunnen am Schillerplatz ist wieder in Betrieb. Der Kugelbrunnen, einst im Yorckgebiet zu Hause, entsteht hingegen in veränderter Form nahe der Stollberger Straße.

Die Stadt wird um zwei Kunstwerke im öffentlichen Raum reicher, die aber nicht neu sind. Der Klapperbrunnen am Schillerplatz ist ein Lieblingsort der Chemnitzer. 2018 musste er wegen Verschleiß den Betrieb einstellen, 2020 wurde er abgebaut. Drei Jahre hat die Sanierung in der Augustusburger Werkstatt des Künstlers Erik Neukirchner gedauert.