„Fête de la Musique“ 2023: Diese Musiker treten in Limbach-Oberfrohna und Burgstädt auf

Am Tag des Sommeranfangs feiert ein ganz besonderes Fest seine Premiere in Limbach-Oberfrohna und Burgstädt. Das Musikfest „Fête de la Musique“ findet am 21. Juni erstmalig in den beiden Städten statt. In Limbach-Oberfrohna werden von 17 bis 21 Uhr an gleich drei Orten Amateur- und Berufsmusiker ihr Können präsentieren. Auf dem Johannisplatz und...