Faszination Cosplay: Die Kunst, wie ein anderer Mensch auszusehen

Die Cosplayer Damian (links) und Isa (rechts) als Heizou und Gorou aus dem Spiel "Genshin Impact". Die beiden 19-Jährigen sind seit mehreren Jahren in der Szene aktiv und besuchen die Chemnitzer Cosplay-Treffen regelmäßig. Um seine Freude an dem Hobby zu teilen, reist Isa sogar aus Sachsen-Anhalt nach Chemnitz an. Foto: Lucy-Ann Scherer