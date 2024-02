FDP Chemnitz wählt Spitzenduo für Kommunalwahl

Bisheriger Stadtrat Jens Kieselstein und Sozialpädagogin Yvonne Kilian führen FDP-Liste in Chemnitz an. Motto: Bildung bewegt – Wirtschaft gestaltet.

Die Freien Demokraten wollen mit einem starken Duo in den Kommunalwahlkampf starten. FDP-Mitglieder wählten am Samstag ihre Listen für die Kommunalwahl am 9. Juni, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Spitzenduo stehe für die Themen Bildung und Wirtschaft: Das sind der bisherige Stadtrat Jens Kieselstein (43), Drahtziehmaschinenunternehmer,...