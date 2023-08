Festivals, Fahrradwege, besserer Nahverkehr: Was sich Jugendliche von Chemnitz wünschen

Zwölf Teams hatten sich für das 3x3 Streetballturnier beim Tag der Jugend am Samstag in der Klasse U18 und Erwachsene angemeldet. Am Sonntag spielen die Klassen U13 und U15. Die Spielart soll populärer werden, weil damit freie Plätze in der Stadt bespielt werden können, sagt Mitorganisatorin Jenny Julian vom Stadtsportbund. Bild: Toni Söll