Feuer im Heckertgebiet: Vier Hausbewohner kommen ins Krankenhaus

Am Wochenende hat es in einem Hochhaus an der Albert-Köhler-Straße gebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Personen im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Chemnitz. Erneut hat es im Heckertgebiet gebrannt. Diesmal aber nicht, wie schon so häufig, am Harthwald, sondern an der Albert-Köhler-Straße in Morgenleite. Gegen 20 Uhr am Sonnabend wurde die Feuerwehr informiert.

Im Flur der fünften Etage brannten Pappkartons. Wegen der Rauchentwicklung musste der Notarzt vier Bewohner, eine Frau im Alter von 81 Jahren und drei Männer (64, 67 bzw. 47 Jahre alt), wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus einweisen. Insgesamt sechs Bewohner mussten durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Der Brand wurde schnell gelöscht, das Gebäude anschließend gelüftet. Brandstiftung gilt als wahrscheinliche Ursache. Die Polizei ermittelt. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (kas)