Fünf attackieren Zwei: Zoff unter jungen Frauen an Haltestelle in Chemnitzer Einkaufszentrum

An der Bushaltestelle im Chemnitz-Center ist ein Streit unter jungen Frauen eskaliert. Es gab Verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem eskalierten Streit zwischen Frauen am Donnerstag gegen 15.15 Uhr an der Bushaltestelle Ringstraße im Chemnitz-Center sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge waren eine 16- und eine 19-Jährige mit einem Bus der Linie 21 in dem Einkaufszentrum angekommen. Während der Fahrt soll eine fünfköpfige Mädchengruppe die beiden jungen...