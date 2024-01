Fünf Richtige bei Eurojackpot in Chemnitz: Wer holt die 200.000 Euro ab?

Der Schein wurde in einer Sachsenlotto-Annahmestelle in Chemnitz gespielt – anonym. Der oder die Gewinnerin muss sich also melden, um an das Geld zu kommen.

