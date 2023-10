Gefährliche Hektik nach Schulschluss in Chemnitz: Schüler rennen über Gleise, um Anschluss zu schaffen

Volle Klassen, zu wenig Lehrer, Stundenausfall: Das neue Schuljahr lief in Chemnitz bis zu den jetzt begonnenen Herbstferien vielerorts recht holprig an. Und zu den bekannten Problemen hat sich nun ein weiteres gesellt - umständliche und bisweilen gefährliche Schulwege. Ein Grund: Für das Rathaus wird es offenbar immer schwieriger, Busunternehmen für einen sicheren Schülerverkehr zu finden. Nicht nur, dass wünschenswerte neue Angebote dadurch nicht zustandekommen. Auch seit Jahren etablierte Linien fallen mangels Anbietern neuerdings weg.

Am Bahnhof Reichenhain, wo viele Schüler nachmittags von der Bahn aus Richtung Einsiedel in den Bus der Linie 53 ins Heckertgebiet umsteigen, spielen sich angesichts begrenzter Plätze im Bus und drohender längerer Wartezeiten auf den nächsten Anschluss mitunter derart heikle Szenen ab, dass nun die für die Sicherheit an Bahnanlagen zuständige Bundespolizei an die Leitung des Gymnasiums und die Eltern der Schülerinnen und Schüler herangetreten ist. "Seit Beginn des Schuljahres stellen Triebfahrzeugführer der Citybahn am Haltepunkt Chemnitz-Reichenhain vermehrt Gleisüberschreitungen von Schülerinnen und Schülern trotz geschlossener Schranken fest", heißt es in einem "Freie Presse" vorliegenden Elternbrief der Bundespolizeiinspektion Chemnitz. Erfahrungen zeigten, dass es in derlei Situationen schnell zu schweren Unfällen kommen kann. "Nicht selten sind es hierbei Kinder und Jugendliche, die aus Unwissenheit verunglücken!"

Auch Schulleiterin Kerstin Klein hat sich in der Sache an die Elternsprecherinnen und Elternsprecher gewandt. "Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Kinder über dieses wichtige Thema aufzuklären und schlimmere Unfälle zu verhindern", betont sie.

Eltern zahlen nun doppelt

Andreas Heynig von der für das Heckertgebiet zuständigen Bürgerplattform Chemnitz-Süd, sieht die Chemnitzer Verkehr-AG am Zug. Das Fahrtenangebot müsse nun angepasst werden, fordert er. "Größere Busse, mehr Fahrten und vielleicht auch eine andere Strecke, damit die Kinder nicht mehr so lange mit dem Bus unterwegs sind", schlägt er vor. Da die Linie 53 als Quartiersbus fungiert, der möglichst viele Wohnviertel ansteuert, dauerten die Fahrten relativ lange. "Manche Schüler sitzen bis zu 45 Minuten im Bus", so Heynig. "Deutlich länger als früher im Schulbus."

Hinzu kommt ein finanzielles Problem: Wer morgens den Schülerverkehr nutzen kann, nachmittags aber mit den regulären Nahverkehrslinien heimfahren muss, zahlt für zwei verschiedene Finanzierungssysteme - für den Schulbus und das Bildungsticket. "Für viele Eltern ist das eine ärgerliche Doppelbelastung, obwohl sie für die Situation ja nichts können", verdeutlicht Heynig. (micm)