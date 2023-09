Gestohlener Skoda vom Kaßberg wieder aufgetaucht – wofür wurde er gebraucht?

Vor einigen Tagen verschwand ein altes Auto in Chemnitz. Ein paar Tage später findet es die Polizei – mit fremden Kennzeichen.

Haben hier Verbrecher ein Fluchtfahrzeug gebraucht? Ein vom Kaßberg geklauter Skoda Octavia aus dem Jahr 2009 ist am Donnerstag am Luisenplatz entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren an dem weinroten Octavia Kombi allerdings Berliner Kennzeichen angebracht, die ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Das...