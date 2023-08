Glückspilz aus Chemnitz: Lottospieler mit Großgewinn

Über eine Finanzspritze von knapp 75.000 Euro kann sich ein Chemnitzer Lottospieler freuen. Der Glückspilz gewann bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag exakt 74.762 Euro. Vermutlich im Urlaub, so eine Sprecherin von Sachsen-Lotto, kann der Mann nun Pläne schmieden, was er mit dem Geld anfangen möchte. Traditionell in einer...