Graffiti am Chemnitzer „Überflieger“: Polizei stellt Verdächtigen

Ein Zeuge hatte zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet und die Beamten gerufen. Nach dem Komplizen wird noch gesucht.

In der Nacht zu Samstag haben sich offenbar zwei Männer mit Spraydose am Südring-„Überflieger“ zu schaffen gemacht. Laut Polizei entdeckten alarmierte Beamte an einer Stützmauer ein großflächiges, offenbar frisch gesprühtes, Graffiti. Auf einer Fläche von 7,60 Meter Breite und 1,80 Meter Höhe war in Schwarz und Silbergrau eine...