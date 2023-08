Hätten Sie‘s gewusst? Diese Unternehmen in Chemnitz und Umgebung machen den meisten Umsatz

Mit dem Motorenwerk an der Kauffahrtei unterhält Volkswagen Sachsen als umsatzstärkstes Unternehmen in Südwestsachsen auch in Chemnitz einen Standort mit derzeit rund 1650 Mitarbeitern. Der Sitz des Unternehmens ist allerdings außerhalb der Stadt – in Zwickau. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/A.