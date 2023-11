Hohe Gema-Gebühren für Weihnachtsmärkte: So wird es in Chemnitz laufen

In Plauen sollen wegen gestiegener Kosten unter der Woche nur noch Gema-freie Lieder erklingen. Am 1. Dezember eröffnet in Chemnitz der Weihnachtsmarkt. Wird es dann stiller als sonst?

