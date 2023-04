Holzkraftwerk in Siegmar: Bürgerinitiative protestiert vor Energie-Forum in Chemnitz

Ein gelbes Plakat, ein paar Männer: Der Protest gegen das geplante Holzkraftwerk in Siegmar war am Mittwoch nicht groß. Eindruck hinterließ er dennoch. Mitglieder einer Bürgerinitiative und der Klimaschutzgruppe Parents for Future hatten sich am Rande des Energieforums "Eins meets Sciens" aufgestellt. Jeder, der an der Veranstaltung teilnahm, kam...