Im Baum oder im Schlafhorn: Studierende entwickeln Ideen für Schlafplätze am Sächsischen Jakobsweg in Neukirchen

Was braucht ein Pilger nach einem Wandertag? Diese Frage stellen sich Studierende der Hochschule Zwickau. In Neukirchen möchten sie neue Schlafplätze bauen. Die ersten Ideen sind außergewöhnlich.

In einem Nest im Baum schlafen oder ganz morbide in einem Sarg mitten im Grünen in Neukirchen? Was zunächst nach Spinnerei klingt, könnte im Kulturhauptstadtjahr Wirklichkeit werden. Zugegeben, ob die Sargidee umgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Doch bei acht Studierenden des Studiengangs Holzgestaltung der Westsächsischen Hochschule...