Diese Schneeberger Studenten geben Pilgern ein Dach über den Kopf

An der Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg haben Studierende mobile Pilgerzellen entwickelte. Dafür begaben sie sich selbst auf Pilgertour. Am Purple Path der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 sollen die Pilgerzellen stehen.

Noch erinnern sie an Vogelhäuschen mit Rädern, doch dank dieser Ideen soll das Pilgern künftig leichter werden. Seitdem der Komiker und Autor Hape Kerkeling über den Jakobsweg gelaufen ist und darüber einen Bestseller mit rund fünf Millionen verkauften Büchern plus Film veröffentlichte, ist das Pilgern wieder im Trend. Viele Menschen...