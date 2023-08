In Chemnitz galt früher die Sonnenzeit: Neue Ausstellung zur Eisenbahngeschichte

Ein ausgedienter Güterwagen auf dem Schauplatz Eisenbahn in Hilbersdorf erzählt von den ersten Etappen auf der Schiene in Sachsen. Darin geht es auch um einen prominenten Trainspotter.

Wer heute in eine andere Zeitzone mit der Eisenbahn reisen will, der muss bis Rumänien fahren. Dort ist es jetzt eine Stunde später. Früher reichte es, bis Hof zu reisen. Denn dort herrschte die Münchner Zeit, die sechs Minuten vor der Chemnitzer Zeit lag. Die Chemnitzer Zeit? Ja, früher wurden in Chemnitz die Uhren nach der Sonne gestellt,...