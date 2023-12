In Chemnitz teuren Audi bei Probefahrt geklaut

Der Dieb gaukelte in einem Chemnitzer Autohaus zunächst Interesse an einem Audi SQ8 vor. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Wagen.

Im Laufe des Donnerstags hat sich in einer Firma an der Müllerstraße telefonisch ein unbekannter Mann gemeldet und sein Interesse an einem Audi SQ8, der dort angeboten worden war, angemeldet. Gegen 17 war dann auch ein Mann bei der Firma erschienen, um mit dem weißen SUV eine Probefahrt zu unternehmen. Als der Mann bis zum Abend mit dem zum...