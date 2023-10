Infektionsschutz statt Sprechstunde: Medic-Studenten in Chemnitz lernen neuen Arbeitsort kennen

Auch abseits von Hausarztpraxen werden in Sachsen Mediziner gebraucht. 50 Studierende des Medic-Studiengangs in Chemnitz schauen sich aktuell einen dieser Bereiche an.

Hausärztin werden oder in einer Klinik arbeiten? Chemnitzer Medizinstudenten lernen zurzeit noch einen dritten Berufszweig kennen – den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die 50 Studienanfänger des aktuellen Wintersemesters blicken dafür seit Oktober und auch noch im November hinter die Kulissen des Gesundheitsamtes in Chemnitz. Sie sollen dort...