Instagram-Star aus der Ukraine kocht ab jetzt auf dem Sonnenberg

Der Starkoch hat vor dem Krieg Politiker und Prominente in Kiew verköstigt, danach Bedürftige in U-Bahn-Schächten der ukrainischen Hauptstadt. Jetzt will er in Chemnitz neu anfangen.

Chemnitz Wer es in der Gastronomie in der Ukraine zu etwas bringen will, der braucht einen Universitätsabschluss als Koch. Nikolai Lyulko hat nach acht Jahren Studium sowohl den Bachelor- als auch den Masterabschluss in der Tasche. Dafür schaffte er es zum Chefkoch im Kiewer Edelrestaurant "Alaska", wo Politiker, Botschafter und Prominente...