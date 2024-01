„Jugend musiziert“: 52 Talente für den Landeswettbewerb qualifiziert

Mehr als 100 Nachwuchsmusiker und -musikerinnen zeigten vor wenigen Tagen ihr Können beim traditionsreichen Musikwettbewerb. Wer die Höchstpunktzahl erhielt und zum Landeswettbewerb antritt.

Der 33. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ hat am vergangenen Sonntag in der Musikschule Mittweida seinen Abschluss gefunden. In den Kategorien Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Klavier vierhändig und Duos traten 124 junge Musiker und Musikerinnen aus Chemnitz, Mittweida und Stollberg an. 52 Talente der Region haben sich für den...