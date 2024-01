Kann der neue Spielplatz am Chemnitzer Schloßteich nach dem Hochwasser noch genutzt werden?

Andere Anlagen blieben nach ähnlichen Ereignissen über Monate hinweg gesperrt und mussten aufwendig wieder hergerichtet werden. Droht dem erst 2023 neu gestalteten Spielplatz nun das Gleiche?

Manche trauten ihren Augen kaum, als sie vor einem Monat am Chemnitzer Schloßteich unterwegs waren. Nach heftigen Niederschlägen, Tauwetter und einem Anschwellen der Flüsse war die als Erholungsort beliebte Anlage am Rande der Innenstadt am Morgen des Heiligabend zum Teil überschwemmt worden. Selbst ältere Chemnitzer mochten sich nicht...