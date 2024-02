Kein Kino in Chemnitz? Verdi kündigt für Donnerstag Streik bei Cinestar an

Die Beschäftigten der Kino-Kette fordern mehr Geld. Die bisherigen Angebote liegen laut Gewerkschaft nur knapp über Mindestlohn.

Wer in Chemnitz am Donnerstag ins Kino gehen will, sollte sich vorab genau informieren, ob der gewünschte Film auch wirklich läuft. Für die Kinos der Cinestar-Kette sind Warnstreiks angekündigt. In welchem Umfang das einzige Chemnitzer Cinestar-Kino in der „Galerie Roter Turm“ betroffen sein wird, ist allerdings unklar.