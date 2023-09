Klares Bekenntnis für Eigenständigkeit: Taura lehnt Eingemeindung nach Burgstädt ab

Nach knapp einer Stunde sind alle Stimmen beim Bürgerentscheid ausgezählt. Die Wahlbeteiligung in der Stadt war aber zu gering – ohne Konsequenzen.

Die Würfel sind gefallen: Beim Bürgerentscheid am Sonntag über die Eingemeindung von Taura nach Burgstädt hat sich die Mehrheit gegen eine Eingliederung ausgesprochen. Von den 1917 Wahlberechtigten in Taura hatten 1475 (76,9 Prozent) teilgenommen. 83,1 Prozent der Taurarer Wähler stimmten mit Nein. Damit wurde das Ergebnis in der Stadt...