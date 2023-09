Klimawandel und die Folgen für Chemnitz: Mehr tropische Nächte und Dachgeschosse, in denen niemand mehr wohnen möchte

Nick Reimer ist Journalist und Buchautor. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Themen wie Umwelt und Klima. In seinem neusten Buch blickt er ins Jahr 2050. Was hält er von Aktivisten wie der Letzten Generation?

Wetterextreme haben in den vergangenen Monaten die Nachrichten und auch die Debatten bestimmt. Erst Hitze und Brände in Griechenland, dann Starkregen mit Überschwemmungen. In Libyen forderten die Überschwemmungen Hunderte bis Tausende Tote. Knapp 50 Grad Celsius wurden in diesem Sommer in Indien gemessen. Und der September wird laut Deutschem...