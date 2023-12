Kulturhauptstadt Chemnitz: Privatwirtschaft steigt im Garagencampus ein

Das Areal der CVAG in Kappel ist 30.000 Quadratmeter groß. Als Projekt für 2025 werden Teile davon saniert. Für ein Gebäude war bisher kein Geld vorgesehen. Das übernehmen nun Chemnitzer Unternehmen.

In der ersten Planung für den Garagencampus war das eingeschossige Gebäude am westlichen Rand des CVAG-Geländes in Kappel gar nicht vorgesehen. Es sollte abgerissen werden. An seiner Stelle war ein freier Platz geplant. Doch im Laufe der Überlegungen änderten sich die Vorstellungen. Nun soll es erhalten bleiben, sagt David Joram,...