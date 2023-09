Kulturhauptstadt Chemnitz: Unternehmer zeigen, wie es geht

Der Kontrast ist groß: Das Kosmos-Festival, das 2022 noch tausende Besucher in die Stadt zog, schrumpfte dieses Jahr zum Debattierkreis im Selbsthilfegruppen-Format. Parallel ziehen drei Architektinnen ein hochkarätiges Lichtkunstfestival in der City auf. Was das über den Zustand der Vorbereitungen für 2025 aussagt.

