Kulturhauptstadt: Info-Café öffnet in Burgstädt

Burgstädt ist eine von 38 Kommunen, die sich auf das Kulturhauptstadt-Jahr 2025 in Chemnitz vorbereiten. Was erwartet die Bürger?

Im Neuen Sitzungssaal im Burgstädter Rathaus wird am 29. Februar um 18 Uhr ein Info-Café der Kulturhauptstadt GmbH eröffnet. In lockerer Atmosphäre sollen Ausschreibungen, Vorhaben und die Möglichkeiten der Beteiligung an Projekten zum Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz vorgestellt werden. Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann ist ein...