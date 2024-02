Langjähriger Studentenvertreter zu Job-Aus an Chemnitzer Uni: „Die TU ist die einzige Hochschule, die konsequent handelt“

70 Hilfskräfte verlieren ihre Stellen an der TU Chemnitz. Das Rektorat verweist auf die Rechtslage. Bernd Hahn ist selbst davon betroffen, äußert aber auch Verständnis.

Das kurzfristige Job-Aus für dutzende studentische Hilfskräfte an der TU Chemnitz sorgt weiter für Diskussionen. Die „Freie Presse“ hatte bekannt gemacht, dass die Hochschule die Verträge von 70 Studierenden nicht verlängert. Sie verweist auf die Rechtslage, wonach die Betroffenen, die in der Regel an zentralen Einrichtungen wie dem...