„Leser helfen“: Warum Oskar das Essen noch lernen muss

Der Siebenjährige kam zu früh auf die Welt und erhielt die Diagnose Down-Syndrom. Die Nahrungsaufnahme ist für ihn extrem schwierig, nur über eine Sonde wird er satt. Ein Tag im Leben des kleinen Jungen.

Chemnitz. Im Kinderzimmer von Oskar steht auf dem Fensterbrett eine Zuckertüte. Darauf ist der Name des Siebenjährigen zu lesen. Auch an seinem Bett bleibt kein Zweifel, wer hier zu Hause ist. Alles ist bunt. Fast ein normales Zimmer eines kleinen Jungen, der vor wenigen Monaten in die Schule gekommen ist. Wäre da nicht das medizinische Equipment, ohne das der Alltag von Oskar nicht zu stemmen wäre. Desinfektionsmittel, Handschuhe, Salben, Sonden. Der Siebenjährige kam zwölf Wochen zu früh auf die Welt. Noch im Bauch seiner Mutter Denise Schultz gab es Hinweise darauf, dass er das Down-Syndrom, eine genetische Störung, auch Trisomie 21 genannt, haben könnte. Nach seiner zu frühen Geburt bestätigte sich dieser Verdacht. Oskar hat zudem einen Herzfehler, ist Autist, kann nicht laufen, spricht nicht. Und das Essen fällt ihm schwer. Das liegt vor allem an einer Schluckstörung.

Eine Mahlzeit dauert eine Stunde

Ernährt wird Oskar daher über eine Magensonde. Der Zugang befindet sich direkt am Bauch. Pro Mahlzeit bekommt er 300 Milliliter. Das Essen ist flüssig und hochkalorisch, damit Oskar wachsen und zunehmen kann. Aktuell ist er 1,16 Meter groß und wiegt 18 Kilogramm. Kinder in seinem Alter sind normalerweise etwas größer und auch schwerer.

Vier Mahlzeiten bekommt er pro Tag. Und auch wenn bei dieser Form der Ernährung der Geschmack keine Rolle spielt, variieren die Mahlzeiten. „Es gibt spezielle Sondennahrung“, so seine Mutter. Sie erinnert von ihren Bestandteilen an Gläschen für Kinder. Banane, Getreide, Fleisch und Gemüse. In den Flaschen sieht aber alles gleich aus. Die Portionen werden an einen Infusionsständer gehangen und über einen Schlauch langsam abgegeben. Etwa eine Stunde dauert es, bis die 300 Milliliter durchgelaufen sind. Wenn die Pumpe nicht funktioniert oder unterwegs gegessen wird, kann das Essen händisch mit einer Spritze verabreicht werden.