Limbach-Oberfrohna: Am Steuer eingeschlafen

Passanten überraschten am Freitagfrüh einen Autofahrer im Schlaf. Die Polizei machte die Ursache schnell aus.

Um 5.40 Uhr am Freitagmorgen entdeckten Passanten an der Ecke Straße des Friedens/Gabelsberger Straße im Limbach-Oberfrohna einen schlafenden Mann in einem VW. Die hinzugerufenen Polizeibeamten testeten den 52-Jährigen auf Alkohol und stellten über zwei Promille fest. Da er augenscheinlich das Auto zuvor noch gesteuert hatte, wurden der...