Limbach-Oberfrohna wird zur Bühne für Singer-Songwriter aus Westsachsen

Mit dem Liederkarussell hat Matthias Schwarz ein Festival für Liedermacher etabliert. Nun kommt die Veranstaltungsreihe in den Limbacher Kulturkeller. Was macht handgeschriebene Musik so besonders?

Matthias Schwarz ist davon überzeugt, dass Westsachsen eine große Stärke hat. Zahlreiche Singer-Songwriter – also Musiker, die ihre Lieder und Texte selbst schreiben – nennen die Region ihr Zuhause. Seit sieben Jahren hat es sich Schwarz zur Aufgabe gemacht, diesen Künstlern eine Bühne zu bieten. 2016 entwickelte er das Liederkarussell in... Matthias Schwarz ist davon überzeugt, dass Westsachsen eine große Stärke hat. Zahlreiche Singer-Songwriter – also Musiker, die ihre Lieder und Texte selbst schreiben – nennen die Region ihr Zuhause. Seit sieben Jahren hat es sich Schwarz zur Aufgabe gemacht, diesen Künstlern eine Bühne zu bieten. 2016 entwickelte er das Liederkarussell in...