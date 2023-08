Linienbusfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Weil ein 21-Jähriger seinen Linienbus nicht rechtzeitig bremsen konnte, stießen der Bus und ein Pkw zusammen.

Ein Fahrer eines Linienbusses hat sich am Wochenende bei einem Unfall in der Chemnitzer Innenstadt verletzt. Wie die Polizei zum Geschehen mitgeteilt hat, ereignete sich das Unglück am Samstagabend. Nach den weiteren Angaben der Polizei fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der Hartmannstraße in stadtwärtige Richtung. Dann musste er offenbar...