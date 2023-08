Mann am Rande der Chemnitzer Innenstadt überfallen – Geldbörse und Handy weg

Der Vorfall soll sich mitten am Tag ereignet haben und blieb offenbar nicht unbemerkt.

Am Rande der Chemnitzer Innenstadt ist ein Mann offenbar am helllichten Tag überfallen und ausgeraubt worden. Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag am Rosenhof, einer Fußgängerzone mit vielen Geschäften. Dort soll der aus Algerien stammende 24-Jährige von mehreren ihm unbekannte Angreifern...