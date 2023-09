Mann bei Lovescout24 um 25.000 Euro betrogen: Gerichtsverfahren gegen zwei Chemnitzer unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Sie machten dem Opfer Komplimente und gaukelten ihm finanzielle Not vor: Mit dieser Masche sollen sich zwei Chemnitzer bereichert haben. Warum der Fall hinter verschlossenen Türen verhandelt wird.

Gerichtsverhandlungen sind in Deutschland grundsätzlich öffentlich. Nur wenn Familienrecht verhandelt wird oder besondere Gründe vorliegen, können die Zuschauer aus dem Saal gebeten werden. Am Chemnitzer Amtsgericht trat einer dieser besonderen Fälle am Montag ein.