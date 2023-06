Marktlauf in Limbach-Oberfrohna: Auch die Kleinsten können mitlaufen

280 begeisterte Läufer gehen am Samstag beim Marktlauf rund um den Schafteich in Limbach-Oberfrohna an den Start. Organisiert wird das Rennen vom Laufverein der Stadt. In verschiedenen Kategorien können die laufbegeisterten Limbach-Oberfrohnaer an den Start gehen. Los geht es um 10 Uhr mit einem 1,5 Kilometer langen Schülerlauf. Beim Bambinilauf...