Mehr als acht Prozent: Arbeitslosigkeit steigt in Chemnitz deutlich

In Zeiten von Fachkräftemangel gibt es in Chemnitz wieder deutlich mehr Arbeitslose zu verzeichnen. So waren im Juli rund 440 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Juni. Aktuell sind nach Angaben der Arbeitsagentur 10.572 Chemnitzerinnen und Chemnitzer von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote erhöht sich auf 8,5 Prozent.