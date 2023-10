Mehr Pflanzungen und bessere Waldwege: So möchte Limbach-Oberfrohna seine Wälder gesünder machen

Die forstwirtschaftlichen Planung der Stadt sieht für die nächsten beiden Jahre zahlreiche Pflegeeingriffe vor. Für deren Finanzierung hat die Stadtverwaltung eigene Pläne.

Die Stadt Limbach-Oberfrohna möchte gemeinsam mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst in den nächsten beiden Jahren ihren Wald durchforsten. Das hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung mehrheitlich beschlossen. In den Limbacher Wäldern mit einer Gesamtfläche von rund 193 Hektar wurden in den letzten Jahren vor allem Schäden durch den...