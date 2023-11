Mit Frequenzen den Körper heilen: Warum ein kleines Gerät bei der ersten Gesundheitsmesse in Limbach-Oberfrohna auf großes Interesse stößt

Elf Aussteller präsentierten bei der Gesundheitsmesse am Sonntag im Limbacher Kulturkeller ihre Produkte. Die Frequenztherapie zog viele Interessenten an. Und das obwohl sie nicht unumstritten ist.

Mit Frequenzen die eigene Gesundheit ins Gleichgewicht bringen. Was ungewöhnlich klingt, sorgte bei den Besuchern der Messe für Gesundheit, Schönheit und Lifestyle am Sonntag in Limbach-Oberfrohna für großes Interesse. Bei Theresa Wolf, Mitorganisatorin der ersten Gesundheitsmesse in der Stadt, konnten sich die Besucher im Kulturkeller mit...