Mit Musik in den Sommer: Chemnitz feiert wieder eine Fête und das Umland gleich mit

Selten ist die Chemnitzer Innenstadt in der Woche so gefüllt, noch viel seltener flanieren die Mengen umher. Seit Mittwochnachmittag gibt die Stadt ein anderes Bild her: Der Alltagstrott und die Schwere in der Luft weichen pünktlich zum Feierabend den mehr als 100 Künstlern und Künstlerinnen der diesjährigen „Fête de la Musique“ und...