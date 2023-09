Moped-Limbo und die 2RadGeber: Simson- und MZ-Treffen in Chemnitz

Ob Originalzustand oder kreativ umgebaut: Am 17. September kann man am Museum für sächsische Fahrzeuge viele DDR-Zweitakter bestaunen.

Zum siebten Mal lädt das Museum für sächsische Fahrzeuge in Chemnitz zum Simson- und MZ-Treffen ein. „Robust, reparierbar und einfach Kult“: So erklären die Organisatoren die Begeisterung für die alten Zweitakt-Maschinen aus Suhl und Zschopau. Am 17. September darf in der Zwickauer Straße 77 von 10 bis 15 Uhr „gefeiert, gefachsimpelt...