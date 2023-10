Mordauftrag gegen eigenen Schwager: Chemnitzer Gericht verurteilt 40-Jährige

Die Richter hatten keinen Zweifel, dass eine Ingenieurin aus dem Raum Chemnitz für Auftragskiller im Darknet fast 27.000 Dollar zahlte. Die Transaktionen lieferten die Spur zu ihr.

Kann die amerikanische Bundespolizei FBI sich so irren? Wenn es nach Chemnitzer Richtern geht, nein! Wegen Anstiftung zum Mord ist eine 40-jährige Ingenieurin aus dem Raum Chemnitz am Dienstag am Landgericht zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen als erwiesen an, dass Nicole G. im September 2021 auf der Plattform...