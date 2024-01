Motorradfahrer bei Kollision auf dem Kaßberg verletzt

Beim Verkehrsunfall zwischen einem VW und einer Kawasaki gibt die Polizei den Sachschaden mit 10.000 Euro an.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf dem Kaßberg in Chemnitz verletzt worden. Laut Polizei war der 63-jährige Fahrer eines grauen VW gegen 18 Uhr auf der Weststraße landwärts unterwegs. An einer Kreuzung wollte der Mann mit seinem Auto links in die Ulmenstraße abbiegen, erläutert eine Polizeisprecherin....